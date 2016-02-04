Водитель грузовика потерял сознание и устроил ДТП на дороге в Сиднее
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 15:12
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Там камера регистратора запечатлела на видео, как грузовик медленно выехал на встречную полосу и протаранил там автомобиль. Остановился уже в тоннеле - после столкновения с отбойником. По словам очевидцев, свидетели аварии бросились на помощь участникам ДТП. А две фуры даже перекрыли часть тоннеля, чтобы пострадавшие - водитель грузовика и красного внедорожника - могли спокойно дождаться приезда скорой медицинской помощи.
Сообщается, что авария произошла на трассе в Сиднее накануне. А её причиной стала потеря сознания водителям большегруза.
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