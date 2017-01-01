Автомобиль сделал сальто в воздухе в результате ДТП под Киевом
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 15:25
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В селе Козин на перекрёстке столкнулись два автомобиля. Как видно на кадрах, запечатлённых камерой наблюдения, минивэн пытался избежать столкновения с легковушкой, повернул руль в сторону, выехал на встречку, где врезался с другой иномаркой. От удара белый автомобиль закружило в воздухе. Он буквально сделал сальто и рухнул боком на землю.
Сообщается, что в результате ДТП погибли три человека.
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