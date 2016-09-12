Поезд снёс детскую коляску на платформе в Великобритании
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 15:44
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Там камера наблюдения запечатлела, как детскую коляску, оставшуюся без внимания родителей, на полном ходу протаранил приближающийся грузовой состав. Содержимое коляски разбросало по перрону.
Сообщается, что коляску забыли поставить на тормоза - по этой причине она и скатилась к краю платформы. И лишь по счастливой случайности ребёнка в момент столкновения с поездом в коляске не оказалось.
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