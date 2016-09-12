Пожар на автостоянке произошёл в Санкт-Петербурге

Снос Москворецкого рынка начался на юге Москвы

ДТП с возгоранием произошло на северо-востоке столицы

Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 9 октября 2017 года

В Крыму обнаружили опасного вредителя хвойных пород

Обгон закончился смертельным ДТП в Новосибирской области

В Свердловской области водохранилище окрасилось в зелёный цвет

Сгоревший ТЦ "Синдика" сняли с высоты птичьего полета

Крупный вещевой рынок загорелся в Ростове-на-Дону

Пожар в ТЦ "Синдика" на 65 км МКАД

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Поезд снёс детскую коляску на платформе в Великобритании

Поезд снёс детскую коляску на платформе в Великобритании

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
15:44
  • 32
  • 0

О том, что нужно быть крайне внимательным на железной дороге, лишний раз напоминают эти кадры из английского города Нанитон.

Там камера наблюдения запечатлела, как детскую коляску, оставшуюся без внимания родителей, на полном ходу протаранил приближающийся грузовой состав. Содержимое коляски разбросало по перрону.

Сообщается, что коляску забыли поставить на тормоза - по этой причине она и скатилась к краю платформы. И лишь по счастливой случайности ребёнка в момент столкновения с поездом в коляске не оказалось.
  • 32
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

18 0
15:53 | mreportertv
Лесные пожары бушуют в Португалии
3148 0
06.10 10:38 | denis947
21 человек погиб при столкновении автобуса с поездом в Покрове
45 0
06.10 12:50 | mreportertv
Основатель мотофристайла удивил поклонников новым трюком
118 0
12.09.2016 07:22 | iraira5
Убитая дорога лежит на пути в центральную детскую поликлинику во Владивостоке