Лесные пожары бушуют в Португалии
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 15:53
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Судя по этим кадрам от местных мобильных репортёров, разгулялась огненная стихия - не на шутку. Густой смог, как видно на ролике, затягивает многие квадратные километры в центральной части страны.
Сообщается, что само пламя - от населённых пунктов пока достаточно далеко. Однако властям всё равно пришлось эвакуировать несколько сотен человек. На случай, если огонь - всё-таки перекинется на их дома. А вероятность такого - достаточно велика.
Особняком - стоят вот эти кадры. Настоящий огненный торнадо - в одном из португальских районов.
Выглядит - потрясающе. Хотя и очень опасен: температура воздуха в центре такого пламенного смерча достигает тысячи градусов по Цельсию. А всё, что находится рядом, воронка - затягивает внутрь.
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