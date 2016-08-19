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Лесные пожары бушуют в Португалии

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
15:53
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Слишком жаркая для октября погода - и сильный ветер. Два фактора, которых хватило - для лесных пожаров в Португалии.

Судя по этим кадрам от местных мобильных репортёров, разгулялась огненная стихия - не на шутку. Густой смог, как видно на ролике, затягивает многие квадратные километры в центральной части страны.

Сообщается, что само пламя - от населённых пунктов пока достаточно далеко. Однако властям всё равно пришлось эвакуировать несколько сотен человек. На случай, если огонь - всё-таки перекинется на их дома. А вероятность такого - достаточно велика.

Особняком - стоят вот эти кадры. Настоящий огненный торнадо - в одном из португальских районов.

Выглядит - потрясающе. Хотя и очень опасен: температура воздуха в центре такого пламенного смерча достигает тысячи градусов по Цельсию. А всё, что находится рядом, воронка - затягивает внутрь.

Образуются такие вихри при объединении нескольких очагов возгорания в один: огонь начинает нагревать воздух, делает его менее плотным - и сам поднимается ввысь столбом. А в ветреную погоду - ещё и закручивается в форме спирали.


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