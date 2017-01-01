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Ажиотаж на посещение парка "Зарядье" спал

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
17:43
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Туристов и горожан столицы очень мало в парке "Зарядье". Люди любуются видами Москвы с "Парящего моста", гуляют по тропинкам.

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