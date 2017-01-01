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Обзор погоды в столичном регионе 10 октября

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
18:07
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Еще с утра горожан и гостей столицы радовало солнце, а вот во второй половине дня заметно похолодало. Ветер принёс тучи.

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