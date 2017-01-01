Обзор погоды в столичном регионе 10 октября
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 18:07
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Еще с утра горожан и гостей столицы радовало солнце, а вот во второй половине дня заметно похолодало. Ветер принёс тучи.
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Еще с утра горожан и гостей столицы радовало солнце, а вот во второй половине дня заметно похолодало. Ветер принёс тучи.
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