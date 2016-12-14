Пожар на автостоянке произошёл в Санкт-Петербурге

Снос Москворецкого рынка начался на юге Москвы

ДТП с возгоранием произошло на северо-востоке столицы

Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 9 октября 2017 года

В Крыму обнаружили опасного вредителя хвойных пород

Обгон закончился смертельным ДТП в Новосибирской области

В Свердловской области водохранилище окрасилось в зелёный цвет

Сгоревший ТЦ "Синдика" сняли с высоты птичьего полета

Крупный вещевой рынок загорелся в Ростове-на-Дону

Пожар в ТЦ "Синдика" на 65 км МКАД

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  На улице Варварка идёт монтаж новых уличных скамеек

На улице Варварка идёт монтаж новых уличных скамеек

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
18:07
  • 19
  • 0

На улице Варварка идут монтажные работы по установке уличных скамеек. Скамейки необычной формы скоро примут первых отдыхающих.

  • 19
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

10 0
19:58 | Uwis
На удивление комфортным выдался сегодня день в Москве
18 0
17:49 | LaimeLaim
Оригинальная инсталляции "Echo" в парке Зарядье притягивает посетителей
84 0
14.12.2016 18:11 | Стрелец
Бесплатная парковка в центре Москвы