Пострадавшего ребенка доставили медицинским вертолётом в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии

Автор: tim777 Дата публикации: 18:54

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28 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/194760

МЧС эвакуировали пострадавшего в ДТП под Владимиром ребенка в Москву, где он госпитализирован в НИИ Неотложной детской хирургии и травматологии, сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства.«Вертолет Бо-105 МЧС России осуществил санитарно-авиационную эвакуацию тяжелобольного ребенка, пострадавшего при столкновении пассажирского поезда с пассажирским автобусом 6 октября 2017 г. в Петушинском районе Владимирской области, из Владимира в Москву. Пациент нуждается в срочной высококвалифицированной и высокотехнологичной медицинской помощи», - говорится в сообщении.В пресс-службе подчеркнули, что вертолет МЧС России, совершающий санитарный рейс, оснащен современным оборудованием и специальным медицинским модулем, которые позволяют оказывать медицинскую помощь пострадавшему во время полета. На протяжении всего рейса пациента будут сопровождать медицинские специалисты Всероссийского центра медицины катастроф «Защита» Минздрава РФ и Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии департамента здравоохранения Москвы.«В Москве ребенка доставят для специализированного лечения в НИИ Неотложной детской хирургии и травматологии», - заключили в пресс-службе.В пятницу, 6 октября 2017 г., в Петушинском районе Владимирской области на железнодорожном переезде в районе станции «Покров» поезд Санкт-Петербург-Нижний Новгород столкнулся с автобусом. В результате случившегося погибли 17 человек, в том числе двое несовершеннолетних.Спикер: Амчеславский Валерий Генрихович - руководитель отделения анестезиологии - реанимации, д.м.н., профессор.