Новый разворот появился на Зубовском бульваре

Автор: tim777 Дата публикации: 19:00

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На Зубовском бульваре ввели новый разворот. Теперь автомобилисты могут пользоваться правоповоротным карманом в районе дома 4. При этом запрещен поворот из левого ряда. Новый разворот поможет избежать затруднений на внутренней стороне Садового кольца, так как перед поворотом машины больше не будут останавливаться в левом ряду. Кроме того, разворот станет более безопасным за счет нового светофора. Для удобства водителей установили информационные щиты с направлением движения.