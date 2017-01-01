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На улице Бориса Галушкина в Москве разделили транспорт и трамвайные пути

Автор:
Max_019
Дата публикации:
20:56
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На северо-востоке столицы отделили трамвайные пути от остального транспорта. На улице Бориса Галушкина вдоль трамвайных путей появилась сплошная линия разметки. Теперь автомобилистам выезжать на пути можно лишь для поворота. Для автотранспорта имеются по 2 полосы. Правда, крайняя правая полоса в сторону Сокольников постоянно занята припаркованными автомобилями. Благодаря данной мере средняя скорость движения трамваев на этом участке должна увеличиться на 3-5% в часы пик и на 20-30 - во внепиковое время.

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