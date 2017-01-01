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На Рязанском проспекте в Москве снесён торговый центр

Автор:
alextsaryev99
Дата публикации:
22:12
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На Рязанском проспекте д. 40, кор. 2 стр. 1-4 возле метро Рязанский проспект снесён торговый центр, который признан самостроем.

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