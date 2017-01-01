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Москвичи разбирают декоративный инвентарь, оставшийся после фестиваля "Золотая осень"

Автор:
Sargo
Дата публикации:
10.10 23:12
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С места проведения фестиваля "Золотая осень" в центре Москвы люди разбирают декоративный инвентарь.

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