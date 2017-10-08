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Золотые девушки с венками на вытянутых руках снова украсили павильон "Земледелие" на ВДНХ

Автор:
Uwis
Дата публикации:
10.10 23:40
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Как и на многих других павильонах ВДНХ, в оформлении «Земледелия» обильно использовалась смальта, которой декорированы четыре скульптуры по углам здания. Девушки с венками на вытянутых руках стоят на вылете кровли. Из-за отсутствия должного ухода со временем с них начала осыпаться смальта.

После натурного обследования в 2015 году реставраторы зафиксировали аварийное состояние четырех женских статуй по углам крыши павильона. Было принято решение укрыть их защитными тепляками до начала реставрации, чтобы потом провести комплексное обследование всех конструкций и начать их восстановление. Реставрационные работы фигур завершены, защитные конструкции демонтированы и скульптуры предстали во всем блеске после трехлетнего заточения.

Полностью реставрация павильона завершится в марте 2017 года.

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