Золотые девушки с венками на вытянутых руках снова украсили павильон "Земледелие" на ВДНХ

Автор: Uwis Дата публикации: 10.10 23:40

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19 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/194767

Как и на многих других павильонах ВДНХ, в оформлении «Земледелия» обильно использовалась смальта, которой декорированы четыре скульптуры по углам здания. Девушки с венками на вытянутых руках стоят на вылете кровли. Из-за отсутствия должного ухода со временем с них начала осыпаться смальта.После натурного обследования в 2015 году реставраторы зафиксировали аварийное состояние четырех женских статуй по углам крыши павильона. Было принято решение укрыть их защитными тепляками до начала реставрации, чтобы потом провести комплексное обследование всех конструкций и начать их восстановление. Реставрационные работы фигур завершены, защитные конструкции демонтированы и скульптуры предстали во всем блеске после трехлетнего заточения.Полностью реставрация павильона завершится в марте 2017 года.