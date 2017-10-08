Золотые девушки с венками на вытянутых руках снова украсили павильон "Земледелие" на ВДНХ
- Автор:
- Uwis
- Дата публикации:
- 10.10 23:40
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После натурного обследования в 2015 году реставраторы зафиксировали аварийное состояние четырех женских статуй по углам крыши павильона. Было принято решение укрыть их защитными тепляками до начала реставрации, чтобы потом провести комплексное обследование всех конструкций и начать их восстановление. Реставрационные работы фигур завершены, защитные конструкции демонтированы и скульптуры предстали во всем блеске после трехлетнего заточения.
Полностью реставрация павильона завершится в марте 2017 года.
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