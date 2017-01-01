На МЦК начал курсировать поезд, внутри вагонов которого появились стикеры с фотографиями, историческими справками и QR-кодами

Автор: Uwis Дата публикации: 00:52

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На Московском центральном кольце (МЦК) начал курсировать поезд, внутри вагонов которого появились стикеры с фотографиями, историческими справками и QR-кодами. Скачав коды пассажиры смогут узнать, как строили Московское центральное кольцо, а также загрузить проекты первых 16 станций вековой давности и сравнить их с современными фотографиями исторических зданий. «Ласточку» под номером 45 с новым оформлением вагонов запустили к годовщине открытия МЦК.