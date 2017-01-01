"Пылевую завесу" подняла уборочная техника на дороге Первоуральска (ВИДЕО)
- Автор:
- Antoxa
- Дата публикации:
- 08:48
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На пути автомобилиста ехал уборочный трактор. Который, по-видимому, должен был подмести проезжую часть от лишнего мусора и грязи. А на деле - можно сказать, поднимал её на воздух. На кадрах видно, что в какой-то момент уборочная машина сама утонула в облаке пыли, а видимость на участке дороги упала - словно во время тумана.
"Работа ради работы! Ну и пусть пыльно - главное подмести," - комментирует странную уборку мобильный репортёр.
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