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"Пылевую завесу" подняла уборочная техника на дороге Первоуральска (ВИДЕО)

Автор:
Antoxa
Дата публикации:
08:48
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Пыльную работёнку запечатлел на видео мобильный репортёр из Первоуральска.

На пути автомобилиста ехал уборочный трактор. Который, по-видимому, должен был подмести проезжую часть от лишнего мусора и грязи. А на деле - можно сказать, поднимал её на воздух. На кадрах видно, что в какой-то момент уборочная машина сама утонула в облаке пыли, а видимость на участке дороги упала - словно во время тумана.

"Работа ради работы! Ну и пусть пыльно - главное подмести," - комментирует странную уборку мобильный репортёр.

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