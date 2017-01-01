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В галерее «Метро» открылась фотовыставка, посвящённая Северному Кавказу

Автор:
Гринфельд Павел
Дата публикации:
09:05
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В галерее «Метро» на станции «Выставочная» Филёвской линии открылась фотовыставка, посвящённая Северному Кавказу. Пассажирам представлены живописные пейзажи региона, портреты местных жителей, исторические памятники и современные объекты архитектуры глазами фотографов – жителей из семи регионов Северного Кавказа. Открытие фотовыставки «#СеверныйКавказ_7 историй» была организована совместно с Министерством РФ по делам Северного Кавказа. В экспозиции представлены работы семи молодых фотографов — по одному из каждого региона Северного Кавказа: Пятигорска, Ингушетии, Северной Осетии, Чеченской Республики, Дагестана, Карачаево-Черкессии и Нальчика. Фотовыставка будет работать с 11 октября по 11 ноября 2017 года в галерее «Метро» на станции «Выставочная», ознакомиться с экспозицией пассажиры могут абсолютно бесплатно.

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