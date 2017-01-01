Задымление в электричке произошло в Московской области

Транспортировка арки Керченского моста попала на видео

Пожар на автостоянке произошёл в Санкт-Петербурге

Снос Москворецкого рынка начался на юге Москвы

ДТП с возгоранием произошло на северо-востоке столицы

Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 9 октября 2017 года

В Крыму обнаружили опасного вредителя хвойных пород

Обгон закончился смертельным ДТП в Новосибирской области

В Свердловской области водохранилище окрасилось в зелёный цвет

Сгоревший ТЦ "Синдика" сняли с высоты птичьего полета

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Пасмурно и прохладно в столице

Пасмурно и прохладно в столице

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
10:10
  • 14
  • 0

В столице значительно похолодало, утром воздух едва прогрелся до +6С. Временами идёт мелкий дождик. Сильные порывы ветра срывают листву.

  • 14
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

30 0
11:04 | Гринфельд Павел
Прохладное осеннее утро в Москве
19 0
10:00 | Uwis
Пасмурно и прохладно сегодня в Москве, временами моросит мелкий дождь