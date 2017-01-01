Пасмурно и прохладно в столице
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 10:10
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- 14
В столице значительно похолодало, утром воздух едва прогрелся до +6С. Временами идёт мелкий дождик. Сильные порывы ветра срывают листву.
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В столице значительно похолодало, утром воздух едва прогрелся до +6С. Временами идёт мелкий дождик. Сильные порывы ветра срывают листву.
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