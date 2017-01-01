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Прохладное осеннее утро в Москве

Автор:
Гринфельд Павел
Дата публикации:
11:04
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С самого утра в Москве установилась прохладная погода. Небо плотно затянуто серыми облаками. Температура опустилась до +5℃.

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