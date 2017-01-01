Прохладное осеннее утро в Москве
- Автор:
- Гринфельд Павел
- Дата публикации:
- 11:04
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С самого утра в Москве установилась прохладная погода. Небо плотно затянуто серыми облаками. Температура опустилась до +5℃.
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С самого утра в Москве установилась прохладная погода. Небо плотно затянуто серыми облаками. Температура опустилась до +5℃.
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