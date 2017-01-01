Два жилых дома сгорели в Димитровграде (ВИДЕО)

Автор: Vasily73reg Дата публикации: 11:55

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39 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/194780

Жители двух частных домов остались без крова в Димитровграде. Накануне вечером там произошёл пожар.По словам очевидцев, возгорание началось на одном из участков. Затем огнём охватило и соседний дом. Его хозяйка ушла за ребёнком в детский сад. Вернувшись, увидела сильный пожар и вызвала сотрудников МЧС. Женщина попыталась спасти имущество, но её попытки не увенчались успехом - удалось вынести только ноутбук. Здания горели как внутри, так и снаружи. "Жар от огня чувствовался в нескольких метрах от дома. Электропровода - плавились и искрили," - рассказывает мобильный репортёр.Сотрудникам МЧС активно помогали полицейские и местные жители, очевидцы ЧП. Хозяева дома наблдали за происходящим из кареты скорой помощи. У семьи не осталось совсем ничего: ни вещей, ни денег, ни документов, ни жилья.