Два жилых дома сгорели в Димитровграде (ВИДЕО)
- Автор:
- Vasily73reg
- Дата публикации:
- 11:55
-
- 39
По словам очевидцев, возгорание началось на одном из участков. Затем огнём охватило и соседний дом. Его хозяйка ушла за ребёнком в детский сад. Вернувшись, увидела сильный пожар и вызвала сотрудников МЧС. Женщина попыталась спасти имущество, но её попытки не увенчались успехом - удалось вынести только ноутбук. Здания горели как внутри, так и снаружи. "Жар от огня чувствовался в нескольких метрах от дома. Электропровода - плавились и искрили," - рассказывает мобильный репортёр.
Сотрудникам МЧС активно помогали полицейские и местные жители, очевидцы ЧП. Хозяева дома наблдали за происходящим из кареты скорой помощи. У семьи не осталось совсем ничего: ни вещей, ни денег, ни документов, ни жилья.
- 39
Комментарии (0)