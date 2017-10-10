В порту Одессы рабочие покрасили Чёрное море
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 12:29
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Похоже, именно так рассудили рабочие в порту Одессы. Которые, как сообщается, во время реновации местных доков допустили утечку краски прямо в воду. Последствия - можно наблюдать в этом ролике от местного жителя. Он запечатлел слой цветного вещества - плавающий на морской поверхности.
Пробы - уже взяли. Они подтвердили: вода загрязнена. Вот только кто теперь займётся её очищением - неясно.
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