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Пассажирский автобус перевернулся на дороге в Китае

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
12:44
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В сети появились кадры серьезной аварии в Китае. О том, что происходило с пассажирским автобусом, а также внутри его салона, можно судить по видео, записанному с трех ракурсов.

На записи с камеры наблюдения в салоне водителя видно, как слева в автобус врезается машина, она сносит его с дороги, водитель резко выкручивает руль влево, автобус переворачивается. С другого регистратора - видно, что происходило в салоне во время аварии. Спящие люди, ничто не предвещает беды. Как вдруг, внушительный толчок, и затем те пассажиры, что не были пристегнуты, а также вещи, падают на правый ряд. Через какое-то время автобус, проехав несколько метров на боку, останавливается, и люди начинают подниматься и выходить. Один мужчина ранен. Есть ракурсы ДТП и снаружи. Пустая дорога, автобус резко уходит вправо, затем немного влево и тут же переворачивается на правый бок. Лобовое стекло покрывается трещинами.

Как сообщается, пострадал только один человек. И все потому, что все-таки большинство пассажиров были пристегнуты.
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