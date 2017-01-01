Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столбы пепла
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 12:54
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Первый выброс наблюдали ещё утром. Тогда серый столб поднялся на высоту 8 километров. Уже днём - ещё одно извержение. И высота выброса - 10 километров. Пепловый шлейф распространился на 180 километров в северном направлении.
Как сообщается, на движение самолётов это никак не повлияло. Международные трассы в зоне пеплового облака не проходят. Однако турфирмам рекомендовали отказаться от поездок в район вулкана.
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