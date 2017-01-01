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Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столбы пепла

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Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столбы пепла

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
12:54
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На Шивелуче произошло сразу два пепловых выброса за сегодняшний день. Активность вулкана запечатлели на видео.

Первый выброс наблюдали ещё утром. Тогда серый столб поднялся на высоту 8 километров. Уже днём - ещё одно извержение. И высота выброса - 10 километров. Пепловый шлейф распространился на 180 километров в северном направлении.

Как сообщается, на движение самолётов это никак не повлияло. Международные трассы в зоне пеплового облака не проходят. Однако турфирмам рекомендовали отказаться от поездок в район вулкана.
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