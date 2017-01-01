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Главная  /  Репортажи  /  "Просто катаюсь": в Шатурторфе вновь обнаружили бульдозер в лесу

"Просто катаюсь": в Шатурторфе вновь обнаружили бульдозер в лесу

Автор:
fsmeverik
Дата публикации:
13:00
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Бульдозер в лесу обнаружили жители посёлка Шатурторф, что в Московской области. По мнению автора видео, спецтехника занималась "разорением природы" - вывозила грунт с участка земли.

Однако рабочий, по словам мобильного репортёра, имел на этот счёт свое мнение. И на вопрос местного жителя о целях нахождения в лесу, судя по видео, отвечал: "Просто катаюсь". Откуда в этом случае рядом с трактором появились горы земли - автору видео не ясно.

При этом, накануне мобильный репортёр стал очевидцем того, как на этом же участке земли работали экскаватор и грузовик. А кузов последнего, как видно на кадрах, был доверху наполнен землёй.
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