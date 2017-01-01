"Просто катаюсь": в Шатурторфе вновь обнаружили бульдозер в лесу
- Автор:
- fsmeverik
- Дата публикации:
- 13:00
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- 27
Однако рабочий, по словам мобильного репортёра, имел на этот счёт свое мнение. И на вопрос местного жителя о целях нахождения в лесу, судя по видео, отвечал: "Просто катаюсь". Откуда в этом случае рядом с трактором появились горы земли - автору видео не ясно.
При этом, накануне мобильный репортёр стал очевидцем того, как на этом же участке земли работали экскаватор и грузовик. А кузов последнего, как видно на кадрах, был доверху наполнен землёй.
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