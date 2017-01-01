Кот-водитель обнаружен в Воронеже
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 13:26
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Мистер Чаплин - сообщается, что так зовут питомца - удивил пользователей интернета своими навыками управлять автомобилем. Герой ролика опирался лапами на руль и внимательно смотрел на дорогу. Помогал ли ему владелец, рассмотреть сложно. Однако кот разъезжал не по пустой дороге.
Комментарии пользователей - восторженные, а вот как оценят виртуоза инспекторы ГИБДД - неизвестно. Ведь усы, лапы и хвост едва ли дают право садится за руль.
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