Черноисточинское водохранилище заволокло зелёной жижей: видео с высоты птичьего полёта

Автор: mizol Дата публикации: 13:47

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20 1 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/194789

Черноисточинский пруд, являющийся источником воды для половины жителей уральского города Нижний Тагил, затянуло зеленой жижей. Об этом сообщает мобильный репортёр, который прислал эти кадры с места ЧП.По словам местных жителей, берега и поверхность воды примерно половины площади пруда покрыло сине-зелеными водорослями. Масштаб случившегося можно увидеть на кадрах, снятых с высоты.При этом, автор видео отмечает, что активисты местной экологической общественной организации "Экоправо" уже не в первый раз обращают внимание местного руководства и властей региона на данное явление. Однако, проблема пока не решается.