Черноисточинское водохранилище заволокло зелёной жижей: видео с высоты птичьего полёта

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Черноисточинское водохранилище заволокло зелёной жижей: видео с высоты птичьего полёта

Автор:
mizol
Дата публикации:
13:47
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Черноисточинский пруд, являющийся источником воды для половины жителей уральского города Нижний Тагил, затянуло зеленой жижей. Об этом сообщает мобильный репортёр, который прислал эти кадры с места ЧП.

По словам местных жителей, берега и поверхность воды примерно половины площади пруда покрыло сине-зелеными водорослями. Масштаб случившегося можно увидеть на кадрах, снятых с высоты.

При этом, автор видео отмечает, что активисты местной экологической общественной организации "Экоправо" уже не в первый раз обращают внимание местного руководства и властей региона на данное явление. Однако, проблема пока не решается.

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Комментарии (1)

  • mreportertv
    13:50
    Уважаемый mizol, уточните, пожалуйста, кто автор видео? Такие же кадры - https://www.youtube.com/watch?v=FKdGFTg-CqY
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