Черноисточинское водохранилище заволокло зелёной жижей: видео с высоты птичьего полёта
- Автор:
- mizol
- Дата публикации:
- 13:47
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По словам местных жителей, берега и поверхность воды примерно половины площади пруда покрыло сине-зелеными водорослями. Масштаб случившегося можно увидеть на кадрах, снятых с высоты.
При этом, автор видео отмечает, что активисты местной экологической общественной организации "Экоправо" уже не в первый раз обращают внимание местного руководства и властей региона на данное явление. Однако, проблема пока не решается.
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