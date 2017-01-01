Черноисточинское водохранилище заволокло зелёной жижей: видео с высоты птичьего полёта

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столбы пепла

В порту Одессы рабочие покрасили Чёрное море

Гигантский гейзер забил из-под земли в Казани

Два жилых дома сгорели в Димитровграде

Задымление в электричке произошло в Московской области

Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 11 октября 2017 года

Транспортировка арки Керченского моста попала на видео

Пожар на автостоянке произошёл в Санкт-Петербурге

Снос Москворецкого рынка начался на юге Москвы

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Улица Валовая после благоустройства по программе "Моя улица"

Улица Валовая после благоустройства по программе "Моя улица"

Автор:
Uwis
Дата публикации:
15:04
  • 15
  • 0

Улица Валовая после благоустройства по программе "Моя улица".

  • 15
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

30 0
15:30 | Гринфельд Павел
Парк «Усадьба Михалково» после благоустройства
23 0
12:45 | Uwis
В Москве заметно похолодало, поднялся холодный ветер
37 0
09.10 19:56 | LaimeLaim
Пречистенская набережная после благоустройства