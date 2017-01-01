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Снос самостроя на Люблинском рынке

Автор:
denis947
Дата публикации:
14:57
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На Люблинском продовольственном рынке на юго-востоке Москвы идет демонтаж незаконных построек и палаток.

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