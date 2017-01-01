Фотографии начальников станций метро повесили на Сокольнической линии

Автор: Гринфельд Павел Дата публикации: 16:40

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26 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/194795

Фотографии начальников станций метро повесили в вестибюлях Сокольнической линии, до конца года фотографии появятся на всех станциях.Кроме этого на станциях вывесили полезную справочную информацию о сервисных центрах и телефоны контакт-центра «Московский транспорт», где специалисты могут ответить на возникающие у пассажиров вопросы.Проект направлен на то, чтобы пассажиры знали, кто отвечает за порядок на станциях и к кому можно обратиться за помощью, при этом главной целью проекта является улучшение качества обслуживания пассажиров.