Фотографии начальников станций метро повесили на Сокольнической линии
- Автор:
- Гринфельд Павел
- Дата публикации:
- 16:40
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- 26
Кроме этого на станциях вывесили полезную справочную информацию о сервисных центрах и телефоны контакт-центра «Московский транспорт», где специалисты могут ответить на возникающие у пассажиров вопросы.
Проект направлен на то, чтобы пассажиры знали, кто отвечает за порядок на станциях и к кому можно обратиться за помощью, при этом главной целью проекта является улучшение качества обслуживания пассажиров.
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