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Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 11 октября 2017 года

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Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 11 октября 2017 года

Автор:
MR_Дмитрий
Дата публикации:
17:48
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11 октября на телеканале Россия 24 вышел ежедневный выпуск программы ВестиNET - Мобильный репортёр.

В программу, показанную в эфире 11 октября, вошли кадры о том, как в Калифорнии бушуют лесные пожары, кадры о том, как автобус с пассажирами попал в ДТП в Китае, кадры о том, как рабочие слили краску в море в Одессе и о том, как выброс пепла произошёл на одном из вулканов в Камчатском крае. Также в эфире последние новости интернет-технологий.

Суть проекта заключается в том, что все самые интересные и необычные репортажи, присланные на наш проект, попадут в ежедневную или еженедельную итоговую программу «Мобильный репортер». Авторам сюжетов, которые выйдут в эфире программы, будут выплачены денежные призы.

Снимайте и присылайте репортажи на сайт mreporter.ru через наше новое приложение и станьте героем телеэфира!
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