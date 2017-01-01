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Главная  /  Репортажи  /  Очередная "ловушка-парковка" от ЦОДД для водителей

Очередная "ловушка-парковка" от ЦОДД для водителей

Автор:
Игорь Лукин
Дата публикации:
19:50
  • 22
  • 2

Сегодня столкнулись с несправедливостью установки знака. После остановки Лианозовского рынка стали эвакуировать автомобили. Знака о том что парковка запрещена не было по близости видно. Инспектор мне показал знак после остановки моего автомобиля метров за 300. Я его никак не могла заметить, лишь после подъехав поближе, я рассмотрела знак и кстати говоря, под знаком был закрыт знак возможной эвакуации, хотя так же продолжали эвакуировать автомобили

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  • 2

Комментарии (2)

  • Max_019
    20:06
    Там таких мест полно. Вы не там знак искали. Знак висит до остановки - ближе к Дмитровскому шоссе. Если Вам нужна парковка у рынка - на последнем фото сразу после знаков есть поворот направо, на парковку.
  • Игорь Лукин
    20:09
    Вы имеете ввиду до сфетофора？А как тогда объясните эвакуацию?
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