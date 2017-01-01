Очередная "ловушка-парковка" от ЦОДД для водителей

Автор: Игорь Лукин Дата публикации: 19:50

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Сегодня столкнулись с несправедливостью установки знака. После остановки Лианозовского рынка стали эвакуировать автомобили. Знака о том что парковка запрещена не было по близости видно. Инспектор мне показал знак после остановки моего автомобиля метров за 300. Я его никак не могла заметить, лишь после подъехав поближе, я рассмотрела знак и кстати говоря, под знаком был закрыт знак возможной эвакуации, хотя так же продолжали эвакуировать автомобили