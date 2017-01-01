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Главная  /  Репортажи  /  Вечерняя иллюминация на фасаде Центрального детского магазина на Лубянке

Вечерняя иллюминация на фасаде Центрального детского магазина на Лубянке

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
20:07
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В вечернее время на фасаде центрального детского магазина включается разноцветная иллюминация.

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