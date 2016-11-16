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Зеркало для пассажиров установили в вестибюле станции метро «Орехово»

Автор:
Гринфельд Павел
Дата публикации:
20:13
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В вестибюле станции «Орехово» Замоскворецкой линии Московского метро установили зеркало. Благодаря новинке, пассажиры могут приготовиться к свиданиям во время ожидания вторых половинок, встречи с которыми они часто назначают на станциях метро, а любители селфи – сфотографироваться на память. На зеркале нанесена символика Московского метрополитена, для безопасности пассажиров они покрыты специальной антивандальной пленкой. 64 зеркала уже размещены на 37 станциях столичного метро.

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