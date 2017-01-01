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Снесённый самострой на Каширском проезде

Автор:
Uwis
Дата публикации:
11.10 22:49
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Снесённый самострой на Каширском проезде, попавший в "пятую волну" сноса.

Москва, ЮАО, Каширский проезд, вл. 10, стр. 5

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