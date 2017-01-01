16 октября самая большая тыква в России весом 432 кг будет торжественно вскрыта и по ломтям подарена посетителям "Аптекарского огорода"

Автор: Uwis Дата публикации: 11.10 23:50

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15 октября — финал фестиваля "Краски осени" в "Аптекарском огороде" с грандиозной выставкой тыкв, арбузов, кабачков, ягод, огурцов, перцев, яблок, пряных трав, злаков и главной героиней — самой большой тыквой в России весом 432 кг, которая будет торжественно вскрыта и по ломтям подарена посетителям 16 октября в 17.00 (сама выставка урожая уже будет закрыта).