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Мощный снегопад обрушился на Норильск (ВИДЕО)

Автор:
Maksim1984
Дата публикации:
08:54
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"Снега навалило, как в декабре месяце," - рассказывает мобильный репортёр из Норильска и присылает кадры с последствиями снежной погоды.

По словам местного жителя, за неполные две недели здесь выпал четвёртый снегопад - ставший уже привычным для города. На улицах выросли сугробы, как в декабре. Ещё немного, и некоторым автомобилистам придётся искать свои машины под толстым слоем снега. "Хороша зима в Норильске!" - пишет мобильный репортёр.

Но местные коммунальщики, по словам автора видео, на борьбу с последствиями снегопада выходить не спешат: "9 утра. Но ЖКХ, видимо, ещё спят," - рассказывает норильчанин.
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