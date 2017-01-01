Мощный снегопад обрушился на Норильск (ВИДЕО)

Автор: Maksim1984 Дата публикации: 08:54

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22 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/194815

"Снега навалило, как в декабре месяце," - рассказывает мобильный репортёр из Норильска и присылает кадры с последствиями снежной погоды.По словам местного жителя, за неполные две недели здесь выпал четвёртый снегопад - ставший уже привычным для города. На улицах выросли сугробы, как в декабре. Ещё немного, и некоторым автомобилистам придётся искать свои машины под толстым слоем снега. "Хороша зима в Норильске!" - пишет мобильный репортёр.Но местные коммунальщики, по словам автора видео, на борьбу с последствиями снегопада выходить не спешат: "9 утра. Но ЖКХ, видимо, ещё спят," - рассказывает норильчанин.