Мощный снегопад обрушился на Норильск (ВИДЕО)
- Автор:
- Maksim1984
- Дата публикации:
- 08:54
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По словам местного жителя, за неполные две недели здесь выпал четвёртый снегопад - ставший уже привычным для города. На улицах выросли сугробы, как в декабре. Ещё немного, и некоторым автомобилистам придётся искать свои машины под толстым слоем снега. "Хороша зима в Норильске!" - пишет мобильный репортёр.
Но местные коммунальщики, по словам автора видео, на борьбу с последствиями снегопада выходить не спешат: "9 утра. Но ЖКХ, видимо, ещё спят," - рассказывает норильчанин.
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