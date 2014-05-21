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Легковушку раздавило между двумя грузовиками в ДТП в Заинске

Автор:
89196467856
Дата публикации:
10:03
  • 133
  • 1

Смертельное ДТП произошло накануне на дороге в Татарстане.

В Заинске столкнулись два грузовика и легковой автомобиль. Как видно на кадрах, попавших в объектив регистратора, сначала на трассе не разъехались "одиннадцатая" и "КамАЗ". Далее машины выехали на встречную полосу, где столкнулись с "МАЗом", гружёным металлическими трубами. Легковушку буквально раздавило между двумя большегрузами. На крышу автомобиля - упали трубы, которые рассыпались от удара в ДТП.

Сообщается, что в трагедии погибли водитель легкового автомобиля - 80-летний мужчина, а также пассажир - 65-летняя женщина. Водители "МАЗа" и "КамАЗа" - находятся в реанимации. Обстоятельства ДТП - выясняются.
  • 133
  • 1

Комментарии (1)

  • mreportertv
    09:13
    Уважаемый 89196467856, уточните, пожалуйста, кто автор видео? Вы? Такие же кадры - https://kazanfirst.ru/online/446188
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