Легковушку раздавило между двумя грузовиками в ДТП в Заинске
- Автор:
- 89196467856
- Дата публикации:
- 10:03
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В Заинске столкнулись два грузовика и легковой автомобиль. Как видно на кадрах, попавших в объектив регистратора, сначала на трассе не разъехались "одиннадцатая" и "КамАЗ". Далее машины выехали на встречную полосу, где столкнулись с "МАЗом", гружёным металлическими трубами. Легковушку буквально раздавило между двумя большегрузами. На крышу автомобиля - упали трубы, которые рассыпались от удара в ДТП.
Сообщается, что в трагедии погибли водитель легкового автомобиля - 80-летний мужчина, а также пассажир - 65-летняя женщина. Водители "МАЗа" и "КамАЗа" - находятся в реанимации. Обстоятельства ДТП - выясняются.
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