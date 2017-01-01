Черноисточинское водохранилище заволокло зелёной жижей: видео с высоты птичьего полёта

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столбы пепла

В порту Одессы рабочие покрасили Чёрное море

Гигантский гейзер забил из-под земли в Казани

Два жилых дома сгорели в Димитровграде

Задымление в электричке произошло в Московской области

Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 11 октября 2017 года

Транспортировка арки Керченского моста попала на видео

Пожар на автостоянке произошёл в Санкт-Петербурге

Снос Москворецкого рынка начался на юге Москвы

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Москву начинает заливать: дождь не очень сильный, но не прекращается уже несколько часов

Москву начинает заливать: дождь не очень сильный, но не прекращается уже несколько часов

Автор:
Uwis
Дата публикации:
10:05
  • 0
  • 0

Москву начинает заливать: дождь не очень сильный, но не прекращается уже несколько часов.

  • 0
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

31 0
11.10 23:50 | Uwis
16 октября самая большая тыква в России весом 432 кг будет торжественно вскрыта и по ломтям подарена посетителям "Аптекарского огорода"
22 0
08:54 | Maksim1984
Мощный снегопад обрушился на Норильск (ВИДЕО)
127 1
11.10 21:49 | denis947
Два человека пострадали в ДТП на Рассветней Аллее на востоке Москвы
34 0
11.10 12:45 | Uwis
В Москве заметно похолодало, поднялся холодный ветер