В Омской области вспахали асфальт (ВИДЕО)
- Автор:
- Аноним
- Дата публикации:
- 11:30
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Автор видео сообщает, что участок автодороги "Знаменское - Большие Уки" протяженностью 80 километров попросту вспахали. На кадрах видно, как полоса встречного движения превратилась в груду глыб. С какой целью проводились данные работы - для автомобилистов загадка. Однако теперь, спустя месяц, ездить по трассе невозможно, а в сырую погоду, по словам местного жителя, можно застрять.
"Правительство Омской области решило сэкономить на строительстве дорог путём помола старого "советского" асфальта. При этом, ни копейки не вложить в строительство новой дороги с асфальтовым покрытием. Ямочный ремонт не захотели делать, посчитали нужным просто вспахать асфальт. А нам ездить теперь по этим глыбам," - пишет мобильный репортёр.
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