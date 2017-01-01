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В Омской области вспахали асфальт (ВИДЕО)

Автор:
Аноним
Дата публикации:
11:30
  • 49
  • 1

Дорожники удивили автомобилистов Омской области. По словам мобильного репортёра, там вспахали асфальт.

Автор видео сообщает, что участок автодороги "Знаменское - Большие Уки" протяженностью 80 километров попросту вспахали. На кадрах видно, как полоса встречного движения превратилась в груду глыб. С какой целью проводились данные работы - для автомобилистов загадка. Однако теперь, спустя месяц, ездить по трассе невозможно, а в сырую погоду, по словам местного жителя, можно застрять.

"Правительство Омской области решило сэкономить на строительстве дорог путём помола старого "советского" асфальта. При этом, ни копейки не вложить в строительство новой дороги с асфальтовым покрытием. Ямочный ремонт не захотели делать, посчитали нужным просто вспахать асфальт. А нам ездить теперь по этим глыбам," - пишет мобильный репортёр.
  • 49
  • 1

Комментарии (1)

  • mreportertv
    11:37
    Уважаемый автор, уточните, пожалуйста, когда вспахали асфальт? Когда снято это видео?
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