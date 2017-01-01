В Омской области вспахали асфальт (ВИДЕО)

Автор: Аноним Дата публикации: 11:30

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49 1 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/194822

Дорожники удивили автомобилистов Омской области. По словам мобильного репортёра, там вспахали асфальт.Автор видео сообщает, что участок автодороги "Знаменское - Большие Уки" протяженностью 80 километров попросту вспахали. На кадрах видно, как полоса встречного движения превратилась в груду глыб. С какой целью проводились данные работы - для автомобилистов загадка. Однако теперь, спустя месяц, ездить по трассе невозможно, а в сырую погоду, по словам местного жителя, можно застрять."Правительство Омской области решило сэкономить на строительстве дорог путём помола старого "советского" асфальта. При этом, ни копейки не вложить в строительство новой дороги с асфальтовым покрытием. Ямочный ремонт не захотели делать, посчитали нужным просто вспахать асфальт. А нам ездить теперь по этим глыбам," - пишет мобильный репортёр.