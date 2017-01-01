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Главная  /  Репортажи  /  Канализацию сливают в реку Тунгуску

Канализацию сливают в реку Тунгуску

Автор:
tatyana_dfo
Дата публикации:
11:57
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Жители посёлка Николаевка в ЕАО обнаружили канализационные стоки, которые сливают в реку Тунгуску. При этом, река является источником воды для соседнего Хабаровска. Об этом сообщает мобильный репортёр и присылает кадры с места ЧП.

По словам местного жителя, видео снято 5 октября 2017. Но это никак не меняет его актуальность - ведь слив канализации происходит в течение года круглосуточно. Сброс идет из участка канализационной системы, где прогнили трубы. Сливают канализационные воды также из колодца, который никак не обозначен, просто уже и не виден под слоем отходов. Слив, запечатленные на видео, находится практически в центре поселка. А в 300 метрах от него - стоит новый детский сад. Грязная вода течёт по тропинке вдоль живописного берега, по которой было раньше приятно срезать путь с окраины до центра поселка. Сейчас там пройти невозможно - все залито нечистотами, в воздухе витают соответствующие запахи. При этом, "из Тунгуски берется вода в краны соседнего Хабаровска. "И что же доходит до водозабора от неочищенных стоков поселка с 7 тысячами населения?" - задаётся вопросом житель Николаевки.

"Вообще, наш посёлок страдает от канализации давно и повсеместно, сбросы сливаются и в жилом секторе, и в водоохранной зоне. О наших коммунальных и экологических проблемах знают и в области, и даже Полпредтсво ДФО знакомо с ситуацией, однако, как нас уверяют - денег нет на исправление," - пишет мобильный репортёр.
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