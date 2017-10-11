В Калининграде подожгли припаркованный "Роллс-Ройс"
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 12:41
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Двое мужчин - просто шли по улице. Но вдруг один из них - приблизился к припаркованному "Роллс-Ройсу". Сначала - долго сидел рядом с ним на корточках. А затем - вдруг бросил что-то на капот. Автомобиль - тут же загорелся. Да так, что за доли секунды - оказался полностью охвачен пламенем.
Была ли это месть владельцу - или хулиганская выходка - ещё предстоит разобраться. Сообщается, что по данному факту возбуждено уголовное дело.
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