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Главная  /  Репортажи  /  В Калининграде подожгли припаркованный "Роллс-Ройс"

В Калининграде подожгли припаркованный "Роллс-Ройс"

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
12:41
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В Калининграде - уличная камера наблюдения запечатлела на видео акт вандализма, от которого у любителей дорогих иномарок - сердце обливается кровью.

Двое мужчин - просто шли по улице. Но вдруг один из них - приблизился к припаркованному "Роллс-Ройсу". Сначала - долго сидел рядом с ним на корточках. А затем - вдруг бросил что-то на капот. Автомобиль - тут же загорелся. Да так, что за доли секунды - оказался полностью охвачен пламенем.

Была ли это месть владельцу - или хулиганская выходка - ещё предстоит разобраться. Сообщается, что по данному факту возбуждено уголовное дело.
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