Разрушительный шторм прошёл в ЮАР
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 12:52
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Судя по видео от мобильных репортёров, некоторые дома после удара стихии - превратились в груды досок и шифера. Другие - зависли над огромными ямами из-за провалов размытого ливнями грунта. И для жилья теперь - едва ли пригодны.
В ближайшее время ливни, как сообщается, продолжатся. Поэтому расслабляться жителям Дурбана - пока рано.
Хотя есть и те, кто уже расслабился. Например, для этого парня - наводнения, как видно на кадрах, стали хорошим поводом достать из кладовки доску для сёрфинга.
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