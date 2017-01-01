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Разрушительный шторм прошёл в ЮАР

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
12:52
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Ветер, сбивающий с ног даже самых устойчивых. Мощные потоки воды - там, где совсем недавно была суша. Затопленные дома, тонущие автомобили. Перекрытые дороги. И - десятки пострадавших. Всё это - шторм в южноафриканском городе Дурбан, который грянул внезапно. И, как видно на кадрах, погрузил населённый пункт в настоящий хаос.

Судя по видео от мобильных репортёров, некоторые дома после удара стихии - превратились в груды досок и шифера. Другие - зависли над огромными ямами из-за провалов размытого ливнями грунта. И для жилья теперь - едва ли пригодны.

В ближайшее время ливни, как сообщается, продолжатся. Поэтому расслабляться жителям Дурбана - пока рано.

Хотя есть и те, кто уже расслабился. Например, для этого парня - наводнения, как видно на кадрах, стали хорошим поводом достать из кладовки доску для сёрфинга.

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