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В Японии проснулся вулкан Симмоэ

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
13:00
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В Японии проснулся вулкан Симмоэ. Извержение огнедышащей горы сняли на видео с высоты птичьего полёта.

Над кратером поднялся серый столб. Из-за направления ветра шлейф распространился горизонтально. В радиусе одного километра есть вероятность выпадения крупных камней. Сообщается, что дороги, ведущие к вулкану, перекрыты. Туристам и жителям ближайших районов не рекомендуется приближаться к опасной зоне.

Японское метеорологическое агентство повысило уровень угрозы до третьего из пяти. Ожидается, что в ближайшие дни сейсмическая активность в регионе не угаснет.
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