В Японии проснулся вулкан Симмоэ
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 13:00
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Над кратером поднялся серый столб. Из-за направления ветра шлейф распространился горизонтально. В радиусе одного километра есть вероятность выпадения крупных камней. Сообщается, что дороги, ведущие к вулкану, перекрыты. Туристам и жителям ближайших районов не рекомендуется приближаться к опасной зоне.
Японское метеорологическое агентство повысило уровень угрозы до третьего из пяти. Ожидается, что в ближайшие дни сейсмическая активность в регионе не угаснет.
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