Горящая маршрутка продолжила движение в Нижнем Новгороде (ВИДЕО)

Автор: Sergey1 Дата публикации: 13:22

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65 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/194829

Горящая маршрутка продолжила движение в Нижнем Новгороде. Кадры прислал мобильный репортер.По словам автора видео, он ехал в маршрутном такси №17 в Нижний Новгород. Как вдруг услышал крики пассажиров:"Водитель, мы кажется горим". Однако в ответ на жалобы людей кондуктор, по словам мобильного репортёра, сказала: "Мы тут немного сломались. Откройте окна. Мы как-нибудь доедем. Не высаживать же вас"."Я вышел на следующей остановке и увидел, что из-под колёса валит дым. Закрылись двери и маршрутка продолжила движение," - рассказывает мобильный репортёр.