Горящая маршрутка продолжила движение в Нижнем Новгороде (ВИДЕО)
- Автор:
- Sergey1
- Дата публикации:
- 13:22
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По словам автора видео, он ехал в маршрутном такси №17 в Нижний Новгород. Как вдруг услышал крики пассажиров:"Водитель, мы кажется горим". Однако в ответ на жалобы людей кондуктор, по словам мобильного репортёра, сказала: "Мы тут немного сломались. Откройте окна. Мы как-нибудь доедем. Не высаживать же вас".
"Я вышел на следующей остановке и увидел, что из-под колёса валит дым. Закрылись двери и маршрутка продолжила движение," - рассказывает мобильный репортёр.
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