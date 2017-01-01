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Горящая маршрутка продолжила движение в Нижнем Новгороде (ВИДЕО)

Автор:
Sergey1
Дата публикации:
13:22
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Горящая маршрутка продолжила движение в Нижнем Новгороде. Кадры прислал мобильный репортер.

По словам автора видео, он ехал в маршрутном такси №17 в Нижний Новгород. Как вдруг услышал крики пассажиров:"Водитель, мы кажется горим". Однако в ответ на жалобы людей кондуктор, по словам мобильного репортёра, сказала: "Мы тут немного сломались. Откройте окна. Мы как-нибудь доедем. Не высаживать же вас".

"Я вышел на следующей остановке и увидел, что из-под колёса валит дым. Закрылись двери и маршрутка продолжила движение," - рассказывает мобильный репортёр.
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