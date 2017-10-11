В Иванове на пешеходном переходе сбили двух девушек
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 13:21
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На кадрах видно, как две девушки переходят дорогу по "зебре". Им наперерез выезжает грузовик, водитель которого, кажется, и не думает тормозить перед нерегулируемым пешеходным переходом. Жительницы Иваново пытаются избежать столкновения с "ГАЗелью". В результате чего одну из них сбивает встречный автомобиль - который, по мнению пользователей Сети, также не сбросил скорость перед "зеброй".
К счастью, девушки остались в живых. Они с трудом, но поднялись с асфальта. Теперь, как пишут СМИ, водителей грузовика и легковушки, вероятно, привлекут к ответственности.
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