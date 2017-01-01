Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 12 октября 2017 года
- Автор:
- MR_Дмитрий
- Дата публикации:
- 13:28
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В программу, показанную в эфире 12 октября, вошли кадры о том, как сильный шторм подтопил дороги в ЮАР, кадры о том, как автомобиль без колеса проехал на красный сигнал светофора в Орловской области, кадры о том, как неизвестный поджог автомобиль в Калининграде и о том, как машинист метрополитена помог выбраться женщине упавшей с платформы на рельсы в Санкт-Петербурге. Также в эфире последние новости интернет-технологий.
Суть проекта заключается в том, что все самые интересные и необычные репортажи, присланные на наш проект, попадут в ежедневную или еженедельную итоговую программу «Мобильный репортер». Авторам сюжетов, которые выйдут в эфире программы, будут выплачены денежные призы.
Снимайте и присылайте репортажи на сайт mreporter.ru через наше новое приложение и станьте героем телеэфира!
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