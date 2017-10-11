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Главная  /  Репортажи  /  Пенсионер с зонтиком помешал ограблению ювелирного магазина в Лондоне

Пенсионер с зонтиком помешал ограблению ювелирного магазина в Лондоне

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
14:04
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В Лондоне пенсионер дал более чем достойный отпор грабителям, причем в качестве оружия он использовал зонт.

Эти кадры снял один из очевидцев. Несколько преступников в мотоциклетных шлемах попытались разбить дверь и витрины ювелирного салона. Но стекло не поддавалось. И бандиты уже собирались скрыться. В этот момент из соседнего магазина выбежал мужчина и стал бить их зонтом.

Двое из грабителей явно получили по паре синяков. Как сообщается, в итоге одного из воров удалось задержать ещё до приезда полиции.
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