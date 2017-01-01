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Главная  /  Репортажи  /  В Москве начали сносить ДК им. Серафимовича

В Москве начали сносить ДК им. Серафимовича

Автор:
Sargo
Дата публикации:
14:39
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Москвичи собираются ложиться под бульдозеры, чтобы спасти памятник конструктивизма – ДК им. Серафимовича.

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