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Главная  /  Репортажи  /  Разбитая дорога в посёлке Холмушино Иркутской области

Разбитая дорога в посёлке Холмушино Иркутской области

Автор:
sklff38
Дата публикации:
15:15
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Разбитая дорога в Иркутской области. После сильных дождей размывает дорогу от посёлка Тайтурка до села Холмушино.

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