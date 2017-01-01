Разбитая дорога в посёлке Холмушино Иркутской области

Автор: sklff38 Дата публикации: 15:15

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Разбитая дорога в Иркутской области. После сильных дождей размывает дорогу от посёлка Тайтурка до села Холмушино.