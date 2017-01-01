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Демонтаж ТЦ "Альтаир" у платформы Выхино с высоты птичьего полета

Автор:
denis947
Дата публикации:
16:03
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В рамках пятой волны сноса самостроя ы столице на юго-востоке Москвы на улице Хлобыстова идут работы по демонтажу двухэтажного торгового центра "Альтаир", который работал в этом месте многие годы. Владельцы здания решили сами снести торговый центр и с помощью спецтехники разбирают железобетонные конструкции и распиливают металлические балки. После освобождения территории место будет благоустроенно.

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