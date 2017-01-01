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У станции метро "Первомайская" автомобиль совершил наезд на пешехода

Автор:
Sargo
Дата публикации:
16:53
  • 38
  • 0

У станции метро "Первомайская" автомобиль совершил наезд на пешехода.

  • 38
  • 0

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